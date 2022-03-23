Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список) — Finance.ua

Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список)
Сегодня 17:00 — Личные финансы
Более 3 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну из-за военной агрессии россии. Большинство из них сейчас находятся в поисках работы.
Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков от команды Career Hub.
«Знание языка страны всегда повышает шансы на успешное трудоустройство», — отмечают в министерстве.
Украинцы могут выбрать удобный формат обучения: онлайн-курсы, интерактивные уроки, мультимедийные платформы или приложения.
Поэтому команда Career Hub сделала подборку бесплатных онлайн-курсов, интерактивных уроков и платформ для изучения иностранных языков.
Онлайн-платформы для изучения иностранных языков:
Prague Education Center — https://bit.ly/3KXUB7t
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