Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список)

Сегодня 17:00Личные финансы
85
Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список)
Более 3 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну из-за военной агрессии россии. Большинство из них сейчас находятся в поисках работы.
Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков от команды Career Hub.
«Знание языка страны всегда повышает шансы на успешное трудоустройство», — отмечают в министерстве.
Украинцы могут выбрать удобный формат обучения: онлайн-курсы, интерактивные уроки, мультимедийные платформы или приложения.
Поэтому команда Career Hub сделала подборку бесплатных онлайн-курсов, интерактивных уроков и платформ для изучения иностранных языков.
Онлайн-платформы для изучения иностранных языков:
Lingo Hut — https://bit.ly/3wjbEgg
Polyglot — https://bit.ly/3Ir2il9
Audiolang — https://bit.ly/3tnLl6z
Drops — https://bit.ly/3CVP8LC
DuoLingo — https://bit.ly/3CYou4E
Польский язык:
Tutlo — https://bit.ly/366EQwp
Obywatelki — https://bit.ly/3ws7lPX
Bezakcentu — https://bit.ly/3JpIijP
Немецкий язык:
Deutschtrainer — https://bit.ly/3iipR4Z
Nicos Weg — https://bit.ly/3CTNj1M
Goete Institut — https://bit.ly/3u99f5b
Чешский язык:
Lingvø Studija — https://bit.ly/3N81gOv
Prague Education Center — https://bit.ly/3KXUB7t
Венгерский язык:
Eduárd Baloga — https://bit.ly/3CUmx9s
Miklós Magyar — https://bit.ly/3wmTsCg

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.