Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список) — Finance.ua

Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков (список)

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Более 3 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну из-за военной агрессии россии. Большинство из них сейчас находятся в поисках работы.

Министерство молодежи и спорта опубликовало список бесплатных платформ для изучения иностранных языков от команды Career Hub.

«Знание языка страны всегда повышает шансы на успешное трудоустройство», — отмечают в министерстве.

Украинцы могут выбрать удобный формат обучения: онлайн-курсы, интерактивные уроки, мультимедийные платформы или приложения.

Поэтому команда Career Hub сделала подборку бесплатных онлайн-курсов, интерактивных уроков и платформ для изучения иностранных языков.

Онлайн-платформы для изучения иностранных языков:

Польский язык:

Немецкий язык:

Чешский язык:

Prague Education Center — https://bit.ly/3KXUB7t

Венгерский язык:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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