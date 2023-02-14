Министерство энергетики передало «Донбассэнерго» генераторы от международных партнеров — Finance.ua

Министерство энергетики передало «Донбассэнерго» генераторы от международных партнеров
Министерство энергетики Украины передало ПАО «Донбассэнерго» генераторы мощностью 292 кВт и 24 кВт, предоставленные партнерами из Франции и Швейцарии.
«Спасибо Швейцарии и Франции и всем нашим партнерам за поддержку и помощь», — поблагодарил министр энергетики Герман Галущенко, слова которого приведены в пресс-релизе министерства во вторник.
Он сообщил, что энергетики Донецкой области работают в условиях постоянного уничтожения энергоинфраструктуры, однако, по возможности, обеспечивают жителей области электричеством и теплом.
В Минэнерго добавили, что ранее для нужд «Донбассэнерго» было передано три генератора высокой и средней мощности.
Как сообщалось, по состоянию на 1 февраля в Фонд поддержки энергетики Украины, созданный Секретариатом Энергетического сообщества в апреле 2022 года, поступило EUR 144,366 млн.
Как отметили в Минэнерго, из этих средств распределено EUR108 млн, направленных на закупку энергетического оборудования, горючего, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний.
Несколькими днями ранее сообщалось о передаче АО «Херсоноблэнерго» 45 тонн энергетического оборудования для выполнения ремонтных и восстановительных работ на пострадавших от российских атак энергетических объектах Херсонской области.
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