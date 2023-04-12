Министерствам разрешили использовать добровольные взносы — Finance.ua

Министерствам разрешили использовать добровольные взносы Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Министерствам разрешили использовать добровольные взносы

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, разрешающий министерствам использовать добровольные взносы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Министерства могут использовать добровольные взносы. Законопроект 8433 проголосован во втором чтении и в целом», — написал Гончаренко.

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Он отметил, что теперь министерства смогут принимать добровольные взносы от граждан и компаний на соответствующие меры по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны.

«То есть, если проще, министерства смогут собирать на разные волонтерские вещи», — объяснил Гончаренко.

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УНН По материалам:

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