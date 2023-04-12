Министерствам разрешили использовать добровольные взносы — Finance.ua

Министерствам разрешили использовать добровольные взносы
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, разрешающий министерствам использовать добровольные взносы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Министерства могут использовать добровольные взносы. Законопроект 8433 проголосован во втором чтении и в целом», — написал Гончаренко.
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Он отметил, что теперь министерства смогут принимать добровольные взносы от граждан и компаний на соответствующие меры по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны.
«То есть, если проще, министерства смогут собирать на разные волонтерские вещи», — объяснил Гончаренко.
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