Министерствам разрешили использовать добровольные взносы — Finance.ua

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Министерствам разрешили использовать добровольные взносы

Казна и Политика
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Министерствам разрешили использовать добровольные взносы
Министерствам разрешили использовать добровольные взносы
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, разрешающий министерствам использовать добровольные взносы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Министерства могут использовать добровольные взносы. Законопроект 8433 проголосован во втором чтении и в целом», — написал Гончаренко.
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Он отметил, что теперь министерства смогут принимать добровольные взносы от граждан и компаний на соответствующие меры по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны.
«То есть, если проще, министерства смогут собирать на разные волонтерские вещи», — объяснил Гончаренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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