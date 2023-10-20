Министерства набирают работников для освобожденных территорий — Finance.ua

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Министерства набирают работников для освобожденных территорий

Казна и Политика
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Все министерства должны создать кадровый резерв для освобожденных территорий Украины. Есть первые успехи в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
В июле в Украине заработала электронная платформа, через которую желающие могут поступить в резерв госслужащих. Такие работники будут работать на территориях, которые будут деоккупированы.
Сейчас в системе зарегистрировано уже 2137 анкет, из них уже засчитано 1951.
Также правительство усовершенствовало процесс подачи анкет. Теперь кандидат должен указать свое фактическое место пребывания, а также свою готовность начать работу уже сейчас.
Кроме того, Кабмин разработал отдельные постановления для педагогов и медиков. Министерство охраны уже разрабатывает концепцию возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях.
Верещук призывает все министерства создать резервы уже сейчас, не дожидаясь деоккупации. Также, как отмечает министр, судебной ветви власти поручено создать отдельный резерв для работы на освобожденных территориях.
Кадровый резерв
Напомним, Кабмин в этом году начал создавать резервы госслужащих, которые будут работать на освобожденных территориях Украины.
Для этого была создана платформа. Подать заявку может каждый желающий по ссылке.
Ранее Верещук призвала украинцев присоединяться к кадровому резерву. По ее словам, большинство желающих выбирают для работы Крым.
По материалам:
РБК-Україна
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