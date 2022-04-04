Мининфраструктуры упростило международные автомобильные перевозки — Finance.ua

Мининфраструктуры упростило международные автомобильные перевозки

Сегодня 18:39 — Казна и Политика

Министерство инфраструктуры упрощает правила выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки.

Из-за закрытия транзита через территорию Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений.

Что изменилось:

увеличен срок действия электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;

увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;

увеличено до 2 разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;

до момента принятия решения Румынией о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;

сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущены ТС, вес которых менее 10 т).

Кроме того, Министерство инфраструктуры ведет системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения. По состоянию на 4 апреля нам удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из таких стран:

Болгарии,

Венгрии,

Италии,

Дании,

Латвия,

Эстонии,

Литвы,

Грузии,

Турции,

Словакии.



Также налажен механизм безразрешительного проезда всем гуманитарным грузам с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой.

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