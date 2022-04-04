Мининфраструктуры упростило международные автомобильные перевозки — Finance.ua
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Мининфраструктуры упростило международные автомобильные перевозки

Сегодня 18:39Казна и Политика
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Министерство инфраструктуры упрощает правила выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки.
Из-за закрытия транзита через территорию Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений.
Что изменилось:
  • увеличен срок действия электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;
  • увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;
  • увеличено до 2 разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;
  • до момента принятия решения Румынией о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;
  • сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущены ТС, вес которых менее 10 т).
Кроме того, Министерство инфраструктуры ведет системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения. По состоянию на 4 апреля нам удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из таких стран:
  • Болгарии,
  • Венгрии,
  • Италии,
  • Дании,
  • Латвия,
  • Эстонии,
  • Литвы,
  • Грузии,
  • Турции,
  • Словакии.
Также налажен механизм безразрешительного проезда всем гуманитарным грузам с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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