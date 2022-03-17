Мининфраструктуры Украины призывает ЕС отказаться от торговли с россией — Finance.ua
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Мининфраструктуры Украины призывает ЕС отказаться от торговли с россией

Сегодня 19:12Казна и Политика
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По состоянию на данный момент страны Европейского Союза отказались от пассажиропотока из России, однако Министерство инфраструктуры Украины призывает ЕС принять решение о прекращении торговли со страной-агрессором.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.
Почти сразу после полномасштабного вторжения ЕС, Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело — отказаться от пассажиропотока, но совсем другое — от торговли", — отметил он.
Следовательно, Министерство инфраструктуры призывает зарубежных партнеров Украины принять два важных решения: закрыть все порты для российских и связанных с россией компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.
«Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС готовы к этим решениям. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России, однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги», — констатирует Кубраков.
Среди стран, пока еще не ограничивших торговлю с россией, он называет Германию, которая заинтересована в поставках российского угля и продуктов. Кубраков добавляет, что постоянно контактирует на этот счет с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькером Виссингом, пытаясь убедить его не поддерживать страну-агрессора.
По материалам: ТСН
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