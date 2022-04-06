Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья — Finance.ua

Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья

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Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья

Крупные государственные и частные промышленные предприятия Запорожской области возобновляют свою работу. Для обеспечения их деятельности необходимо выработать новые логистические решения, которые помогут наладить поставки сырья и экспортировать готовую продукцию.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков после встречи с представителями крупнейших компаний региона.

Он подчеркнул, что в области сосредоточены многие промышленные предприятия, обеспечивающие экономику всего региона.

«Это Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, НПК «Искра», КБ «Прогресс», Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, МИГремонт, «Тысячи квалифицированных рабочих мест, высокоточное оборудование, мощный экспортный потенциал», — рассказал министр.

Кубраков отметил, что среди основных задач МИУ — их сохранение и развитие. В ходе встречи с руководителями был разобран каждый конкретный случай.

«Делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки», — отметил он.

Министр рассказал, что уже сейчас удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.

Также Кубраков поблагодарил за организацию поездки главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк. Он подчеркнул важность парламентской поддержки в условиях войны, в частности, в разрезе дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса, а также обеспечения финансирования логистической системы.

«Мы все вместе работаем на оперативный перезапуск ключевых отраслей экономики. Именно объединение усилий, государства и бизнеса станет еще одним важным залогом победы. Ведь мы сильны только вместе», — резюмировал министр.

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