Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья — Finance.ua

Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья
Крупные государственные и частные промышленные предприятия Запорожской области возобновляют свою работу. Для обеспечения их деятельности необходимо выработать новые логистические решения, которые помогут наладить поставки сырья и экспортировать готовую продукцию.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков после встречи с представителями крупнейших компаний региона.
Он подчеркнул, что в области сосредоточены многие промышленные предприятия, обеспечивающие экономику всего региона.
Кубраков отметил, что среди основных задач МИУ — их сохранение и развитие. В ходе встречи с руководителями был разобран каждый конкретный случай.
«Делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки», — отметил он.
Министр рассказал, что уже сейчас удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.
Также Кубраков поблагодарил за организацию поездки главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк. Он подчеркнул важность парламентской поддержки в условиях войны, в частности, в разрезе дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса, а также обеспечения финансирования логистической системы.
«Мы все вместе работаем на оперативный перезапуск ключевых отраслей экономики. Именно объединение усилий, государства и бизнеса станет еще одним важным залогом победы. Ведь мы сильны только вместе», — резюмировал министр.