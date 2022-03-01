Мининфраструктуры призывает страховые компании мира прекратить сотрудничество с российской гражданской авиацией — Finance.ua

В МИУ отметили, что значительная часть самолетов авиакомпаний не является их собственностью, а взята в лизинг у страховых компаний.
«Сейчас команда Министерства инфраструктуры ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику. В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов», — говорится в сообщении.
В частности, по данным агентства Cirium, около 55% российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики — 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.
«Санкции только от Ирландии могут мощно ударить по авиационной отрасли РФ. Большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии. Это родина для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний», — добавили в Мининфраструктуры.