Мининфраструктуры призывает страховые компании мира прекратить сотрудничество с российской гражданской авиацией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Мининфраструктуры призывает страховые компании мира прекратить сотрудничество с российской гражданской авиацией

Сегодня 13:20Казна и Политика
124
СамолетСамолет
Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с лизинговыми и страховыми компаниями по ограничению использования самолетов Россией.
Об этом сообщила Facebook-страница ведомства.
В МИУ отметили, что значительная часть самолетов авиакомпаний не является их собственностью, а взята в лизинг у страховых компаний.
«Сейчас команда Министерства инфраструктуры ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику. В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов», — говорится в сообщении.
Читайте также: «Укрзализныця» разрешила вернуть билеты на отмененные из-за войны поезда
В частности, по данным агентства Cirium, около 55% российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики — 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.
«Санкции только от Ирландии могут мощно ударить по авиационной отрасли РФ. Большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии. Это родина для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний», — добавили в Мининфраструктуры.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.