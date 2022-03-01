Мининфраструктуры призывает страховые компании мира прекратить сотрудничество с российской гражданской авиацией — Finance.ua

Мининфраструктуры призывает страховые компании мира прекратить сотрудничество с российской гражданской авиацией

Сегодня 13:20 — Казна и Политика

Самолет

Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с лизинговыми и страховыми компаниями по ограничению использования самолетов Россией.

Об этом сообщила Facebook-страница ведомства.

В МИУ отметили, что значительная часть самолетов авиакомпаний не является их собственностью, а взята в лизинг у страховых компаний.

«Сейчас команда Министерства инфраструктуры ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику. В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов», — говорится в сообщении.

В частности, по данным агентства Cirium, около 55% российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики — 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

«Санкции только от Ирландии могут мощно ударить по авиационной отрасли РФ. Большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии. Это родина для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний», — добавили в Мининфраструктуры.

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