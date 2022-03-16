Мининфраструктуры объяснило решение ЕС в отношении лицензий авиакомпаний рф — Finance.ua

Мининфраструктуры объяснило решение ЕС в отношении лицензий авиакомпаний рф

Сегодня 15:17 — Мир

Мининфраструктуры объяснило решение ЕС в отношении лицензий авиакомпаний рф

Министерство инфраструктуры объяснило, что означает решение Агентства по авиационной безопасности ЕС (EASA) о приостановке лицензий российских авиакомпаний.

«Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензиях на техническое авиаобслуживание, а также лицензиях тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов», — объяснили в ведомстве.

В частности, лицензии приостановлены для Аэрофлота, S7 Technics, Волга-Днепр, Уральских авиалиний, Азурто и т.д. Отныне российские компании не имеют права совершать рейсы в авиапространстве ЕС.

Также приостановлено действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности, А-Техникс, S7 Technics, Волга-Днепр техникс.

Кроме того, остановлены сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

Европейский регулятор приостановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций России.

«Эти решения непосредственное влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по гарантиям безопасности», — отметили в Мининфраструктуры.

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