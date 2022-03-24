Мининфраструктуры объяснило, как пересекать границу водителям призывного возраста — Finance.ua

Мининфраструктуры объяснило, как пересекать границу водителям призывного возраста

Сегодня 07:25 — Личные финансы

В Министерстве инфраструктуры объяснили процедуру оформления заявки на пересечение государственной границы водителям призывного возраста 18-60 лет.

Решение о бронировании военнообязанных водителей принимается согласно Постановлению КМУ от 03 марта 2022 № 194.

Такое решение принимают:

Министерство инфраструктуры Украины;

областные военные администрации или городская военная администрация.



Перевозчик может по своему усмотрению выбрать любой из этих органов для обращения.

Все вышеуказанные органы обладают одинаковыми полномочиями и доступом к общей с Государственной пограничной службой базе данных.

Обращение в Мининфраструктуры формируется в пять простых шагов:

скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке;

распечатать, поставить подпись и печать;



сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;



отправить по электронному адресу zmiu98916@gmail.com в формате word и pdf;



заполнить опросник по ссылке.



Важно! Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным:

водителям, выполняющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, которые созданы в соответствии с законами Украины, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;

работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04.

Линия поддержки работает ежедневно с 08:00 до 17:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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