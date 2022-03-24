Мининфраструктуры объяснило, как пересекать границу водителям призывного возраста — Finance.ua

Важно! Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным:
водителям, выполняющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, которые созданы в соответствии с законами Украины, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;
работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.
Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04.
Линия поддержки работает ежедневно с 08:00 до 17:00.