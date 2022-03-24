Мининфраструктуры объяснило, как пересекать границу водителям призывного возраста — Finance.ua
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Мининфраструктуры объяснило, как пересекать границу водителям призывного возраста

Сегодня 07:25Личные финансы
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В Министерстве инфраструктуры объяснили процедуру оформления заявки на пересечение государственной границы водителям призывного возраста 18-60 лет.
Решение о бронировании военнообязанных водителей принимается согласно Постановлению КМУ от 03 марта 2022 № 194.
Такое решение принимают:
  • Министерство инфраструктуры Украины;
  • областные военные администрации или городская военная администрация.
Перевозчик может по своему усмотрению выбрать любой из этих органов для обращения.
Все вышеуказанные органы обладают одинаковыми полномочиями и доступом к общей с Государственной пограничной службой базе данных.
Обращение в Мининфраструктуры формируется в пять простых шагов:
  • скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке;
  • распечатать, поставить подпись и печать;
  • сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;
  • отправить по электронному адресу zmiu98916@gmail.com в формате word и pdf;
  • заполнить опросник по ссылке.
Важно! Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным:
  • водителям, выполняющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, которые созданы в соответствии с законами Украины, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;
  • работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.
Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04.
Линия поддержки работает ежедневно с 08:00 до 17:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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