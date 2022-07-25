Минимальную зарплату и прожиточный минимум в Украине «заморозят» на время войны, — министр Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В Украине во время войны, возможно, прекратится повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат, а также пенсий.

Вместо повышения соцстандартов как таковых правительство сосредоточится на госпрограммах поддержки уязвимых слоев населения.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире всеукраинского телемарафона. Она напомнила, что государственный бюджет остро нуждается в деньгах.

«Я не уверена, что наш бюджет сегодня сможет потянуть смену стандартов — таких как минимальная зарплата и прожиточный минимум, и я объясню почему. Потому что это не только увеличение стандарта, но и увеличение фискальной нагрузки на работодателей», — отметила Жолнович.

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По ее словам, прожиточный минимум влияет на огромное количество денежных выплат, в том числе, например, судьям. Увеличение прожиточного минимума увеличит все эти выплаты, что станет для государств «слишком дорогим шагом», считает Жолнович.

Минсоцполитики, как отметила министр, будет сотрудничать с международными донорами. В результате планируется увеличить количество программ, которые помогут уязвимым слоям населения.

«Мы можем просто увеличивать количество разнообразных программ для того, чтобы в совокупности человек получал достаточный набор всех инструментов, которые позволят ему выжить. Хотя, конечно, будет непросто. Надо будет балансировать», — сказала Жолнович.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2022 года в Украине планировалось повысить минимальную зарплату с 6500 грн до 6700 грн. Прожиточный минимум должен был вырасти с декабря до 2684 грн (для трудоспособных лиц).

Обозреватель По материалам:

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