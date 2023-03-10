Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото — Finance.ua

Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото 10.03.2023, 01:03 — Технологии&Авто

Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото

В Mini начали активную электрификацию своей линейки. Британский автопроизводитель анонсировал три новые «зеленые» модели в 2024 году. Подробности и фото электрокаров появились на официальном сайте BMW Group.

Первым в апреле 2024 года появится электромобиль Mini Cooper E нового поколения. Базовая стоимость хэтчбека составил 35 500 долларов, а выпускать его будут в Китае.

Новый Mini Cooper E в начальной версии получит 184-сильный мотор нынешней модели и батарею на 40 кВт∙ч, а его запас хода составит около 320 км. Версия SE будет оснащена мотором на 218 л. с. и батареей емкостью 54 кВт∙ч и сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.

В мае электрический вариант получит кроссовер Mini Countryman — его производство наладят в Германии. Электрокар предложат в переднеприводной 190-сильной и полноприводной 272-сильной модификациях. На выбор будут доступны батареи на 54 и 64 кВт∙ч: в топовом варианте запас хода составит 440-450 км.

Третьей моделью станет полностью электрический кроссовер Mini Aceman. Компактную 4,1-метровую модель с передним приводом покажут во второй половине 2024 года. Электрокар будут выпускать в Китае вместе с Mini Cooper E и оснастят теми же силовыми установками. Запас хода составит 300-400 км.

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Фокус По материалам:

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