Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото

Технологии&Авто
11
Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото
Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото
В Mini начали активную электрификацию своей линейки. Британский автопроизводитель анонсировал три новые «зеленые» модели в 2024 году. Подробности и фото электрокаров появились на официальном сайте BMW Group.
Первым в апреле 2024 года появится электромобиль Mini Cooper E нового поколения. Базовая стоимость хэтчбека составил 35 500 долларов, а выпускать его будут в Китае.
Новый Mini Cooper E в начальной версии получит 184-сильный мотор нынешней модели и батарею на 40 кВт∙ч, а его запас хода составит около 320 км. Версия SE будет оснащена мотором на 218 л. с. и батареей емкостью 54 кВт∙ч и сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.
Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото
В мае электрический вариант получит кроссовер Mini Countryman — его производство наладят в Германии. Электрокар предложат в переднеприводной 190-сильной и полноприводной 272-сильной модификациях. На выбор будут доступны батареи на 54 и 64 кВт∙ч: в топовом варианте запас хода составит 440-450 км.
Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото
Третьей моделью станет полностью электрический кроссовер Mini Aceman. Компактную 4,1-метровую модель с передним приводом покажут во второй половине 2024 года. Электрокар будут выпускать в Китае вместе с Mini Cooper E и оснастят теми же силовыми установками. Запас хода составит 300-400 км.
Хотите обезопасить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего в ДТП по вашей вине, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.