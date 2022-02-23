Mini выпустит новые модели серии Mini Edition (фото) — Finance.ua

Mini выпустит новые модели серии Mini Edition (фото)
Все модели будут выпущены одновременно в марте 2022 года: Resolute Edition для 3-дверного MINI, 5-дверного Mini и кабриолета Mini, Untold Edition для Mini Clubman и Untamed Edition для Mini Countryman. Эксклюзивный дизайн и оснащение создают безошибочную харизму.
Весной 2022 года с новыми моделями Mini поднимет новый уровень удовольствия в поездках, яркий дизайн, премиальное качество и уникальный стиль. Впервые все актуальные модели британского производителя автомобилей премиум-класса будут представлены одновременно в специальной серии. С марта 2022 года 3-дверный, 5-дверный и кабриолет Mini будут выпущены в версии Resolute Edition. Эта версия также доступна для Mini Cooper SE. Mini Clubman Untold Edition и Mini Countryman Untamed Edition будут выпущены параллельно.
Новые модели Mini, Фото из открытых источников
Модели серии Edition — подлинно особенные, каждая деталь имеет свой эксклюзивный характер. Уникальный, продуманный дизайн и комплектующие подчеркивают характерные элементы каждой модели. Resolute Edition ярко подчеркивает индивидуальность, традиционный стиль, уверенность в себе и безошибочную харизму. Универсальные качества MINI Clubman в сочетании со стильным дизайном и уникальной концепцией кузова особенно ярко подчеркиваются в Untold Edition. В версии Untamed Edition MINI Countryman становится идеальным компаньоном для приключений за городом. Каждая серия имеет свои особенности, характерные для конкретной модели: отличные варианты покраски кузова и легкосплавных дисков, высококачественный дизайн салона и декоративные эксклюзивные элементы для экстерьера и интерьера.
Также клиенты могут настроить новые автомобили MINI Edition в соответствии со своими личными потребностями. Функции оборудования можно комбинировать, например с пакетами Comfort и Driver Assistance. Отдельные опции, такие как спортивная коробка передач Steptronic, адаптивное шасси, акустическая система Harman Kardon HiFi или панорамная стеклянная крыша также доступны для разных моделей.