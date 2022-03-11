Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн

Сегодня 09:01Фондовый рынок
56
Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грнМинфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн
Министерство финансов Украины за восемь дней заключило почти 700 соглашений по военным облигациям внутреннего государственного займа на общую сумму 5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам в четверг.
По информации Комиссии, украинцы приобрели военных ОВГЗ на сумму 70 млн грн.
Как сообщалось, Минфин привлек 15 млрд грн через военные облигации за два аукциона.

Справка Finance.ua:

  • 8 марта Национальный банк Украины выкупил военные облигации правительства на 20 млрд грн и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения;
  • ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.