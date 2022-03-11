Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн — Finance.ua

Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн

Сегодня 09:01 — Фондовый рынок

Минфин за 8 дней заключил 700 соглашений по военным облигациям на 5 млрд грн

Министерство финансов Украины за восемь дней заключило почти 700 соглашений по военным облигациям внутреннего государственного займа на общую сумму 5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам в четверг.

По информации Комиссии, украинцы приобрели военных ОВГЗ на сумму 70 млн грн.

Как сообщалось, Минфин привлек 15 млрд грн через военные облигации за два аукциона.

Справка Finance.ua:

8 марта Национальный банк Украины выкупил военные облигации правительства на 20 млрд грн и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения;

ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен.

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