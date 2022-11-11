Минфин выплатил Нацбанку 19,5 млрд грн по инфляционным ОВГЗ — Finance.ua

Минфин выплатил Нацбанку 19,5 млрд грн по инфляционным ОВГЗ Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Минфин выплатил Нацбанку 19,5 млрд грн по инфляционным ОВГЗ

Министерство финансов Украины 10 ноября произвело выплату 19,5 млрд грн Национальному банку по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), ставка которых привязана к инфляции.

Об этом сообщили в министерстве в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

В Минфине уточнили, что ставка доходности купона составила 26,8% годовых: годовая инфляция 24,6% по итогам октября плюс 2,2 процентных пункта.

Как сообщалось, в рамках проведенного в октябре 2017 года репрофайлинга ОВГЗ в собственности Нацбанка были выпущены долгосрочные ОВГЗ на 74,4 млрд грн и долгосрочные инфляционные ОВГЗ на 145,17 млрд грн. Срок обращения ценных бумаг — от 7 лет до 31 года. При этом облигации погашаются единым платежом (10 мая или 10 ноября в зависимости от выпуска).

Процентная ставка по облигациям, погашаемым в период с 2025 по 2035 год, зафиксирована в пределах 8,12-11,3% годовых, в зависимости от выпуска. Процентный доход начисляется и выплачивается раз в полгода.

Процентная ставка по облигациям со сроком обращения с 2036 по 2047 год установлена на уровне 12-месячной инфляции, которая фиксируется не ранее чем за два месяца до даты выплаты дохода, плюс 2,2% годовых. Процентный доход выплачивается раз в год.

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