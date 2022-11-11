Минфин выплатил Нацбанку 19,5 млрд грн по инфляционным ОВГЗ — Finance.ua

Минфин выплатил Нацбанку 19,5 млрд грн по инфляционным ОВГЗ
Министерство финансов Украины 10 ноября произвело выплату 19,5 млрд грн Национальному банку по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), ставка которых привязана к инфляции.
Об этом сообщили в министерстве в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
В Минфине уточнили, что ставка доходности купона составила 26,8% годовых: годовая инфляция 24,6% по итогам октября плюс 2,2 процентных пункта.
Как сообщалось, в рамках проведенного в октябре 2017 года репрофайлинга ОВГЗ в собственности Нацбанка были выпущены долгосрочные ОВГЗ на 74,4 млрд грн и долгосрочные инфляционные ОВГЗ на 145,17 млрд грн. Срок обращения ценных бумаг — от 7 лет до 31 года. При этом облигации погашаются единым платежом (10 мая или 10 ноября в зависимости от выпуска).
Процентная ставка по облигациям, погашаемым в период с 2025 по 2035 год, зафиксирована в пределах 8,12-11,3% годовых, в зависимости от выпуска. Процентный доход начисляется и выплачивается раз в полгода.
Процентная ставка по облигациям со сроком обращения с 2036 по 2047 год установлена на уровне 12-месячной инфляции, которая фиксируется не ранее чем за два месяца до даты выплаты дохода, плюс 2,2% годовых. Процентный доход выплачивается раз в год.
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