Минфин ведет переговоры с международными партнерами о поддержке на сумму до EUR6 млрд — Марченко — Finance.ua
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Минфин ведет переговоры с международными партнерами о поддержке на сумму до EUR6 млрд — Марченко

Сегодня 11:04Казна и Политика
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Минфин ведет переговоры с международными партнерами о поддержке на сумму до EUR6 млрд — МарченкоМинфин ведет переговоры с международными партнерами о поддержке на сумму до EUR6 млрд — Марченко
Министерство финансов ведет переговоры с международными партнерами по поддержке в форме кредитных и грантовых средств на сумму до 6 млрд евро.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Lb.ua.
«В настоящее время это абсолютно приоритетное направление и президенту, и правительству и Минфину. Сегодня мы ведем переговоры о поддержке на общую сумму до EUR6 млрд. Это и кредитная поддержка, и грантовая поддержка», — сказал он.
Он напомнил, что выделенные МВФ $1,4 млрд скорой помощи Rapid Financing Instrument уже на счетах Госказначейства.
«У нас также есть программа макрофинансовой помощи от Европейского Союза на EUR1,2 млрд. И уже по ней получили EUR600 млн двумя траншами по EUR300 млн. Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития Development policy loan (DPL) на EUR312 млн», — напомнил министр.
По его словам, Всемирный банк и страны-партнеры создают трастфонд помощи Украине. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Так, Швеция готова предоставить гарантий на $50 млн, Нидерланды — на $89 млн, Австрия — на $10 млн. Кроме этого, Украина ведет переговоры с правительством Японии о кредитной поддержке на минимум $100 млн.
«Есть возможность увеличения, и мы активно над этим работаем», — подчеркнул Марченко.
Министр добавил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) скорректировал свои проекты на поддержку бюджета на сумму EUR668 млн, из которых EUR400 млн Украина уже получила.
«С Германией говорим о двух кредитных программах, в общей сложности на $150 млн. Подписали меморандум первой и ожидаем поступления средств», — отметил Марченко.
Министр добавил, что продолжаются переговоры с французским правительством о кредите на EUR300 млн, Канада анонсировала кредитную программу в размере 500 млн канадских долларов, Великобритания — $500 млн.
«Среди грантов особо нужно выделить правительство Италии, которое в первые дни войны нам предоставило грантовую помощь в размере EUR10 млн. Грантовую помощь также ожидаем от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, Исландии и ЕС. Общая сумма грантов, которую мы видим, — примерно EUR360 млн. Активно сотрудничаем с США. Еще до войны была анонсирована возможность предоставления гарантий на $1 млрд. И мы сейчас работаем над их получением и, по возможности, увеличением», — сказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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