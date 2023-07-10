Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций — Finance.ua

Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций

Министерство финансов с начала 2023 года по состоянию на 4 июля привлекло в государственный бюджет 135 млрд грн через выпуск военных облигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.

«С начала 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 135 млрд грн через выпуск военных облигаций по состоянию на 4 июля 2023 года. Средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что любой гражданин Украины может приобрести военные облигации Украины через уполномоченные банки или лицензированных брокеров и внести свой вклад в поражение врага.

С начала 2023 года, по состоянию на 10 июля, портфель граждан, владеющих государственными облигациями, увеличился на 12,5 млрд гривен — до 43 млрд грн.

Напомним, в связи с российской агрессией украинское правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций в объеме до 400 млрд грн. Минфин проводит аукционы по продаже ОВГЗ каждый вторник, начиная с 1 марта 2022 года.

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Укрінформ По материалам:

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