Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций — Finance.ua

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Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций

Фондовый рынок
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Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций
Минфин в этом году привлек ₴135 миллиардов через выпуск военных облигаций
Министерство финансов с начала 2023 года по состоянию на 4 июля привлекло в государственный бюджет 135 млрд грн через выпуск военных облигаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«С начала 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 135 млрд грн через выпуск военных облигаций по состоянию на 4 июля 2023 года. Средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что любой гражданин Украины может приобрести военные облигации Украины через уполномоченные банки или лицензированных брокеров и внести свой вклад в поражение врага.

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С начала 2023 года, по состоянию на 10 июля, портфель граждан, владеющих государственными облигациями, увеличился на 12,5 млрд гривен — до 43 млрд грн.
Напомним, в связи с российской агрессией украинское правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций в объеме до 400 млрд грн. Минфин проводит аукционы по продаже ОВГЗ каждый вторник, начиная с 1 марта 2022 года.
За год войны банкам и финансовым компаниям, хоть и не без «боевых потерь», все же удалось удержать финансовый фронт и построить первую мощную линию обороны. Однако как найти баланс между потребностями и кредитоспособностью заемщиков и бизнеса, сохранить устойчивость финансовой системы, при этом не потеряв ключевую миссию — подпитку экономической активности? Об этом поговорим на конференции UCC:

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По материалам:
Укрінформ
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