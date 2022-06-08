Минфин США запретил американцам покупать какие-либо российские акции — Finance.ua

Минфин США запретил американцам покупать какие-либо российские акции

Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Министерство финансов США объявило о запрете для распорядителей денег в Соединенных Штатах покупать какие-либо российские долги или акции на вторичных рынках.

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на спикера финансового учреждения.

«Соответственно нашей цели лишить россию финансовых ресурсов, необходимых для продолжения ее жестокой войны против Украины, Министерство финансов четко дало понять, что гражданам США запрещено делать новые инвестиции в успешное развитие россии, в том числе путем покупки (акций. — Ред.) на вторичном рынке», — заявил спикер Минфина США.

Этот шаг стал продолжением политики санкций, а также уже введенных в США ограничений по покупке российских акций на первичном рынке.

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Как сообщалось, несмотря на жесткие санкции Вашингтона, введенные после неспровоцированного вторжения рф в Украину, американцам все еще разрешалось торговать на вторичных рынках активами на сотни миллиардов долларов, которые уже обращаются. Считается, что нынешний шаг усилит давление на возможности российской экономики.

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