Минфин разместил военных облигаций на 2,2 млрд гривен и €121 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 2,2 млрд гривен и €121 млн
Министерство финансов 16 мая разместило военных облигаций на 2,2 млрд гривен и 121 млн евро.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещенные бумаги со сроком обращения 1 год на 191 млн гривен под 18,5% годовых и 2,4 года — на 2 009 млн гривен под 19,71% годовых.
Бумаги в евро размещены со сроком обращения 1 год на 121 млн евро под 3,22% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.
Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
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