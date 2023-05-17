Минфин разместил военных облигаций на 2,2 млрд гривен и €121 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 2,2 млрд гривен и €121 млн Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Министерство финансов 16 мая разместило военных облигаций на 2,2 млрд гривен и 121 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Размещенные бумаги со сроком обращения 1 год на 191 млн гривен под 18,5% годовых и 2,4 года — на 2 009 млн гривен под 19,71% годовых.

Бумаги в евро размещены со сроком обращения 1 год на 121 млн евро под 3,22% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

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