Минфин разместил военных облигаций на 12 млрд гривен и $96 млн — Finance.ua
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Минфин разместил военных облигаций на 12 млрд гривен и $96 млн

Казна и Политика
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Министерство финансов 31 октября разместило военных облигаций на 12,03 млрд гривен и 96 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещенные бумаги со сроком обращения 8 месяцев на 2 723 млн гривен под 17,08% годовых, 1,7 года — на 4 198 млн гривен под 18,03% годовых и 3 года — на 5 111 млн гривен под 18,82% годовых.
Минфин разместил военных облигаций на 12 млрд гривен и $96 млн
Бумаги в долларах имеют срок обращения 1 год и доходность 4,71% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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