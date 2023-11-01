Минфин разместил военных облигаций на 12 млрд гривен и $96 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 12 млрд гривен и $96 млн Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Министерство финансов 31 октября разместило военных облигаций на 12,03 млрд гривен и 96 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещенные бумаги со сроком обращения 8 месяцев на 2 723 млн гривен под 17,08% годовых, 1,7 года — на 4 198 млн гривен под 18,03% годовых и 3 года — на 5 111 млн гривен под 18,82% годовых.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 1 год и доходность 4,71% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

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