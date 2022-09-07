Минфин разместил военных облигаций еще на ₴47,3 миллиона — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций еще на ₴47,3 миллиона Сегодня 12:26

Министерство финансов 6 сентября привлекло в государственный бюджет 47,347 млн гривен от продажи военных облигаций.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 6 сентября 2022 года, в государственный бюджет привлечено 47,3 млн грн», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение полномасштабной войны россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 59,1 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

По данным НБУ, с 24 февраля по 28 августа 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 147,5 млрд грн, 1,539 млрд долларов и 168,0 млн евро, а привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 98,939 млрд грн, 908,7 млн долларов и 384,3 млн евро.

Укрінформ По материалам:

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