Минфин разместил военные облигации на рекордные 13 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил военные облигации на рекордные 13 млрд гривен

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Министерство финансов разместило военные облигации на 13 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В частности, Минфин разместил облигации со сроком обращения 91 день на 1,949 млрд гривен под 9,5% годовых, 189 дней — на 89,939 млн гривен под 10% годовых и 420 дней — на 10,948 млрд гривен под 11% годовых.

1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта — на 6,7 млрд гривен, 15 марта — на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта — на 6 млрд гривен, 29 марта — на 3,3 млрд гривен, 5 апреля — на 5,6 млрд гривен, 12 апреля — на 6,2 млрд гривен, 19 апреля — на 157 млн гривен, 82 млн долларов и 33 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку покупать военные облигации.

Национальный банк 8 марта выкупил военные облигации на 20 млрд гривен и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения.

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