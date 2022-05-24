Минфин разместил военные облигации на 9,4 млрд гривен и $107,2 млн — Finance.ua

Минфин разместил военные облигации на 9,4 млрд гривен и $107,2 млн

Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

Минфин разместил военные облигации на 9,4 млрд гривен и $107,2 млн

Министерство финансов во вторник, 24 мая, разместило военные облигации на 9,4 млрд гривен и 107,2 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 63 дня на 545,5 млн гривен под 9,5% годовых, со сроком обращения 161 день — на 8 734,4 млн гривен под 10% годовых и со сроком обращения 518 дней — на 89,9 млн гривен под 11,5% годовых.

В то же время Минфин разместил бумаги в долларах со сроком обращения 365 дней на 54,88 млн долларов под 3,7% годовых и 190 дней — на 52,3 млн долларов под 2,5% годовых.

1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта — на 6,7 млрд гривен, 15 марта — на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта — на 6 млрд гривен, 29 марта — на 3,3 млрд гривен, 5 апреля — на 5,6 млрд гривен, 12 апреля — на 6,2 млрд гривен, 19 апреля — на 157 млн гривен, 82 млн долларов и 33 млн евро, 26 апреля — на 13 млрд гривен, 3 мая — на 5,7 млрд гривен и 50,3 млн долларов, 10 мая — на 4,7 млрд гривен, 17 мая — на 7,5 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.