Минфин разместил ОВГЗ на 61,6 млрд гривен, $254 млн и €184 млн за 4 месяца — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 61,6 млрд гривен, $254 млн и €184 млн за 4 месяца

Сегодня 11:32

В январе-апреле текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 61,6 млрд гривен, 254 млн долларов и 184 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Минфин разместил гривневые гособлигации на 61,570 млрд гривен, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также были размещены бумаги на 254 млн долларов и 184 млн евро, что на 73,6% меньше и 63,3% больше соответственно, чем за январь-апрель 2021 года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 11,1% (-0,1 п.п.) годовых, в долларах — 3,6% годовых, в евро — 2,5% (+0,7 п.п.).

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 287,9 млрд гривен, 3 096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

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