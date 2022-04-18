Минфин разместил ОВГЗ на 41,3 млрд гривен, $172 млн и €7 млн за 3 месяца — Finance.ua
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Минфин разместил ОВГЗ на 41,3 млрд гривен, $172 млн и €7 млн за 3 месяца

Сегодня 18:45Фондовый рынок
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Минфин разместил ОВГЗ на 41,3 млрд гривен, $172 млн и €7 млн за 3 месяцаМинфин разместил ОВГЗ на 41,3 млрд гривен, $172 млн и €7 млн за 3 месяца
В январе-марте текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 41,3 млрд гривен, 172 млн долларов и 7 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Минфин разместил гривневые гособлигации на 41,293 млрд гривен, что на 56,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также были размещены бумаги на 172 млн долларов и 7 млн евро, что на 76,6% и 89,8% меньше, чем за январь-март 2021 года.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 11,2% (-0,7 п.п.) годовых, в долларах — 3,6% годовых, в евро — 1,8%.
1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта — на 6,7 млрд гривен, 15 марта — на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта — на 6 млрд гривен, 29 марта — на 3,3 млрд гривен, 5 апреля — на 5,6 млрд гривен, 12 апреля — на 6,2 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
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