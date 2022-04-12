Минфин продал военных облигаций на $1,2 млрд с начала войны — Finance.ua

Минфин продал военных облигаций на $1,2 млрд с начала войны

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Минфин продал военных облигаций на $1,2 млрд с начала войны

$1,195 млрд — в целом такая сумма была привлечена в госбюджет от продажи военных облигаций с начала войны. Министерство финансов провело 14 аукционов.

Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка.

В частности, от продаж получили 30,3 млрд грн, $12 млн и 143,4 млн евро.

Крупнейший портфель военных ОВГЗ по-прежнему сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. Но граждане и бизнес продолжают активно наращивать свою долю вложений. Так, собственниками ценных бумаг в целом стали более 5,9 тыс. граждан и представителей бизнеса. Итого они приобрели военных облигаций на 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США и 21,9 млн евро.

Нерезиденты также постепенно наращивают вложения и с начала войны увеличили свой портфель военных облигаций более чем на 50 млн грн.

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