Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25% — Finance.ua
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Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25%

Фондовый рынок
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Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25%
Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25%
Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Так, от размещения 6-месячных ОВГЗ привлекли 236 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 14% годовых.
Инфографика: Министерство финансов
Инфографика: Министерство финансов
От размещения годовых бумаг поступило всего 13 млн грн, ставка по ним осталась неизменной — 14% годовых.
В то же время от продажи облигаций со сроком обращения 1,2 года со ставкой 18,5% привлекли только 12 млн грн.
При этом ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%, от размещения таких облигаций удалось привлечь больше всего — 918 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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