Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25% — Finance.ua

Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25% Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25%

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения 6-месячных ОВГЗ привлекли 236 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 14% годовых.

Инфографика: Министерство финансов

От размещения годовых бумаг поступило всего 13 млн грн, ставка по ним осталась неизменной — 14% годовых.

В то же время от продажи облигаций со сроком обращения 1,2 года со ставкой 18,5% привлекли только 12 млн грн.

При этом ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%, от размещения таких облигаций удалось привлечь больше всего — 918 млн грн.

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Економічна Правда По материалам:

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