Минфин планирует привлечь еще $14 млрд от партнеров — Finance.ua
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Минфин планирует привлечь еще $14 млрд от партнеров

Казна и Политика
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Минфин планирует привлечь еще $14 млрд от партнеров
Минфин планирует привлечь еще $14 млрд от партнеров
Украина с начала полномасштабного вторжения российских войск уже получила $12,7 млрд внешней поддержки, до конца года правительство надеется привлечь еще около $14 млрд.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью УНИАН.
«У нас с начала войны привлечено уже $12,7 млрд внешней грантовой и кредитной помощи. Сейчас идут переговоры о получении еще около $14 млрд. То есть речь идет о получении $27 млрд до конца года», — сказал Марченко.
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Он уточнил, что в марте Украина получила внешней помощи на $3,4 млрд, в апреле — на $1,7 млрд, в мае — на $1,5 млрд, в июне — на $4,4 млрд, в июле — на $1,7 млрд.
«В августе планируем — $6 млрд, в сентябре — $4,7 млрд. Октябрь и последующие месяцы зависят от результата переговоров с нашими партнерами и МВФ», — отметил глава Минфина. В то же время он признал, что в июле планировалось получить больше средств, выразив надежду, что они поступят в августе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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