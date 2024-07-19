Минфин объяснил смысл закона о разрешении не платить по внешним долгам — Finance.ua
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Минфин объяснил смысл закона о разрешении не платить по внешним долгам

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Минфин объяснил смысл закона о разрешении не платить по внешним долгам
Минфин объяснил смысл закона о разрешении не платить по внешним долгам
18 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, которым предусмотрено предоставление права Правительству принимать решения о моратории на выплаты по внешнему коммерческому государственному и гарантированному государством долгу.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Что это даст? Принятие этого законопроекта предоставляет Кабинету Министров Украины право при необходимости приостановить выплаты по определенным инструментам внешнего коммерческого государственного и гарантированного государством долга в соответствии с параметрами, установленными программой МВФ.
«Принятие законопроекта является необходимым техническим решением, которое дает Правительству гибкость перед достижением принципиального соглашения о реструктуризации с держателями государственного и гарантированного государством внешнего коммерческого долга Украины», — говорится в сообщении.
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В частности, одна из серий еврооблигаций в обращении с погашением в 2026 году имеет запланированный купонный платеж 1 августа в сумме 35 миллионов долларов США. Принятие законопроекта позволит Украине приостановить выплаты по этому конкретному инструменту до согласования условий его реструктуризации с инвесторами и их юридического оформления.
В Минфине также отметили, что в последние два месяца Украина активно ведет переговоры с инвесторами о реструктуризации внешнего коммерческого государственного и гарантированного государством долга в рамках программы МВФ и при поддержке официальных кредиторов, и все стороны настроены достичь согласия в необходимые сроки.
По материалам:
Finance.ua
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