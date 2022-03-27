Минфин нашел дополнительно 6 миллиардов на поддержку общин во время войны — Finance.ua
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Минфин нашел дополнительно 6 миллиардов на поддержку общин во время войны

Сегодня 15:42Казна и Политика
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Минфин нашел дополнительно 6 миллиардов на поддержку общин во время войныМинфин нашел дополнительно 6 миллиардов на поддержку общин во время войны
Правительство приняло постановление, которым внесло изменения в порядки и условия предоставления образовательной субвенции и субвенции в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Решение принято для недопущения финансовых нарушений и поддержки общин Украины в условиях военного положения.
По информации Государственной казначейской службы, на 01.01.2022 на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями — 204 млн гривен.
В то же время, по состоянию на 01.02.2022 в местных бюджетах остатки образовательной субвенции уже составляли 7 млрд грн, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями — 213 млн гривен.
«Сейчас у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения россии. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, которые были накоплены на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2022, могут быть использованы для защиты территориальной обороны, удовлетворения продовольственных нужд, эвакуации население с опасных территорий в безопасные места и их обустройства», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Также на средства указанных образовательных субвенций можно оплачивать другие меры, направленные на поддержку гражданского населения в условиях военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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