Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями — Finance.ua
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Минфин может стать регулятором посредников по аренде и торговцев культурными ценностями

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Правительство предлагает Верховной Раде установить, что государственное регулирование и надзор за компаниями, которые предоставляют посреднические и/или консультационные услуги при передаче в аренду недвижимого имущества, будет осуществлять Министерство финансов Украины.
Как сообщил Минфин, законопроект с соответствующими правками в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов» Кабинет министров принял в пятницу.
Согласно ему, Минфин также станет регулятором для лиц, которые занимаются торговлей культурными ценностями, торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности.
Кроме того, предлагается отнести вышеупомянутые лица и компании-посредники по аренде к субъектам первичного финансового мониторинга.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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