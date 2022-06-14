Минфин изменит порядок блокировки налоговых накладных — Finance.ua

Минфин изменит порядок блокировки налоговых накладных

Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В Минфине разработали проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок приостановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных».

Что предлагают изменить:

Будут исключаться из проверки по признакам безусловной регистрации расчеты корректировки, составленные поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя — плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости хотя бы одного из товаров/услуг их поставщику.

Комиссии контролирующих органов будут принимать решение о неучете таблицы данных налогоплательщика, которая учтена, в частности, в автоматическом режиме, которое будут направляться налогоплательщику, если:

в отношении налогоплательщика принято решение о соответствии критериям рисковости налогоплательщика, определенным в пунктах 1-5 приложения 3 к этому Порядку;

в контролирующий орган поступила налоговая информация о несоответствии информации, указанной в таблице данных налогоплательщика, видам экономической деятельности в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности, кодам товаров согласно УКТВЭД и/или кодам услуг согласно Государственному классификатору продукции и услуг, которые поставляются и/или приобретаются (получаются) налогоплательщиком, ввозятся на таможенную территорию Украины, которая свидетельствует о предоставлении налогоплательщиком недостоверной информации в таблице данных налогоплательщика.

Скорректируют первый Критерий рисковости совершения операций. Это касается сравнения величины остатков групп товаров (продукции), определенных ГНС и утвержденных соответствующим приказом, обнародованным на официальном сайте ГНС. Норму о превышении остатков таких товаров на 50% уберут.

Также автоматизированный мониторинг будет касаться представленных налоговых накладных/расчетов корректировки для регистрации в ЕРНН.

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