Минфин готов расширять кредитование по программе «5-7-9%» — Finance.ua

Минфин готов расширять кредитование по программе «5-7-9%»

Минфин готов расширять кредитование по программе «5-7-9%»

Министерство финансов готово расширять льготное кредитование предпринимателей на условиях обновленной Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом на брифинге «Обеспечение стабильности государственной финансовой и бюджетной политики в условиях военного положения» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Беспрецедентное смягчение программы „5-7-9%“ позволяет сельхозпроизводителям своевременно производить посевную, ведь они являются основными реципиентами этой программы. В принципе мы и дальше готовы кредитовать отечественный бизнес на льготных условиях, как с точки зрения покрытия кредитных рисков, так и покрытия процентных ставок», — сказал Сергей Марченко.

Изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» предполагают уменьшение кредитной ставки до 0%, увеличение суммы годового дохода предпринимателя, который может претендовать на эту программу, до 60 млн евро и увеличение размера портфельных гарантий государства до 80% суммы кредита.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства. Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее деятельность Фонда.

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