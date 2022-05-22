Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов — Finance.ua

Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов

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Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов

Германия против принудительного изъятия в пользу имущества российских олигархов, попавших под западные санкции. Необходимо убедить россиян в том, чтобы они сделали это добровольно.

Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер в интервью FT.

Он подчеркнул, что Германия открыта к предложениям Евросоюза по изъятию российских государственных активов в пользу Украины, однако считает слишком серьезными сложности, которыми грозит конфискация собственности россиян.

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«Страны, в основе строя которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности очень велики. российских бизнесменов следует убеждать сделать взнос в выплату репараций Украине на добровольной основе. По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы поучаствовать», — отметил Линднер.

Напомним, после вторжения россии в Украину по всему миру начали замораживать и арестовывать российские активы и имущество, западные страны рассматривают возможность их конфискации для финансирования восстановления Украины.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов россии, деньги с которых шли бы на компенсации пострадавшим от российской агрессии.

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