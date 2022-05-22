Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов

Сегодня 15:48Фондовый рынок
54
Минфин Германии против конфискации активов российских олигарховМинфин Германии против конфискации активов российских олигархов
Германия против принудительного изъятия в пользу имущества российских олигархов, попавших под западные санкции. Необходимо убедить россиян в том, чтобы они сделали это добровольно.
Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер в интервью FT.
Он подчеркнул, что Германия открыта к предложениям Евросоюза по изъятию российских государственных активов в пользу Украины, однако считает слишком серьезными сложности, которыми грозит конфискация собственности россиян.
Читайте также
«Страны, в основе строя которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности очень велики. российских бизнесменов следует убеждать сделать взнос в выплату репараций Украине на добровольной основе. По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы поучаствовать», — отметил Линднер.
Напомним, после вторжения россии в Украину по всему миру начали замораживать и арестовывать российские активы и имущество, западные страны рассматривают возможность их конфискации для финансирования восстановления Украины.
Место для вашей рекламы
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов россии, деньги с которых шли бы на компенсации пострадавшим от российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.