В частности, Минфин конфисковал виллу «Геркулес» близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске. В окрестностях Биаррица арестовали виллу акционера Сибура Шамалова. При этом имение «Трианон», являющееся копией Версальского парка, принадлежит председателю совета директоров «российской платины» Бажаеву.
Со старта санкционной политики против рф в феврале Франция арестовала 4 яхты, 6 вертолетов и ориентировочно 30 объектов недвижимости класса люкс. Все они принадлежат бизнесменам из окружения российского президента.