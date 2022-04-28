Минфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИ — Finance.ua
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Минфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИ

Сегодня 10:45Фондовый рынок
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Минфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИМинфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИ
Французские власти во исполнение санкций Евросоюза против рф арестовали три виллы на юге страны, которые, вероятно, принадлежат российским олигархам.
Об этом сообщает Nice-Matin.
Три поместья на Французской Ривьере, якобы принадлежащие бизнесменам из рф, арестованы. Недвижимость может принадлежать Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву.
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В частности, Минфин конфисковал виллу «Геркулес» близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске. В окрестностях Биаррица арестовали виллу акционера Сибура Шамалова. При этом имение «Трианон», являющееся копией Версальского парка, принадлежит председателю совета директоров «российской платины» Бажаеву.
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Со старта санкционной политики против рф в феврале Франция арестовала 4 яхты, 6 вертолетов и ориентировочно 30 объектов недвижимости класса люкс. Все они принадлежат бизнесменам из окружения российского президента.
По материалам: РБК-Україна
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