Минфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИ

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Минфин Франции арестовал три поместья российских бизнесменов, — СМИ

Французские власти во исполнение санкций Евросоюза против рф арестовали три виллы на юге страны, которые, вероятно, принадлежат российским олигархам.

Об этом сообщает Nice-Matin

Три поместья на Французской Ривьере, якобы принадлежащие бизнесменам из рф, арестованы. Недвижимость может принадлежать Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву.

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В частности, Минфин конфисковал виллу «Геркулес» близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске. В окрестностях Биаррица арестовали виллу акционера Сибура Шамалова. При этом имение «Трианон», являющееся копией Версальского парка, принадлежит председателю совета директоров «российской платины» Бажаеву.

Со старта санкционной политики против рф в феврале Франция арестовала 4 яхты, 6 вертолетов и ориентировочно 30 объектов недвижимости класса люкс. Все они принадлежат бизнесменам из окружения российского президента.

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