Минфин 8 марта проведет второй аукцион по продаже военных ОВГЗ — Finance.ua

Минфин 8 марта проведет второй аукцион по продаже военных ОВГЗ

Сегодня 08:46

В условиях военной агрессии РФ Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Первый аукцион по продаже военных облигаций состоялся 1 марта 2022, от продажи которых в государственный бюджет было привлечено 8,1 млрд гривен. Завтра, 8 марта, Минфин проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций (ISIN: UA4000225668).

Вы можете поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы. Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры.

Условия: номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен; • срок обращения — 1 год; • ставка доходности — 11%. Ваш вклад в поддержку украинских защитников чрезвычайно важен в выдающееся для Украины время!

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