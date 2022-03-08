Минфин 8 марта проведет второй аукцион по продаже военных ОВГЗ — Finance.ua
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Минфин 8 марта проведет второй аукцион по продаже военных ОВГЗ

Сегодня 08:46
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В условиях военной агрессии РФ Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Первый аукцион по продаже военных облигаций состоялся 1 марта 2022, от продажи которых в государственный бюджет было привлечено 8,1 млрд гривен. Завтра, 8 марта, Минфин проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций (ISIN: UA4000225668).
Вы можете поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы. Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры.
Условия: номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен; • срок обращения — 1 год; • ставка доходности — 11%. Ваш вклад в поддержку украинских защитников чрезвычайно важен в выдающееся для Украины время!
По материалам: Finance.UA
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