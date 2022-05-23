Минфин 24 мая будет размещать военные облигации в гривне и долларах — Finance.ua

Минфин 24 мая будет размещать военные облигации в гривне и долларах

Сегодня 10:12 — Валюта

Министерство финансов 24 мая будет размещать военные облигации в гривне и долларах.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Бумаги в гривне имеют сроки обращения 63, 161 и 518 дней.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 365 дней.

1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта — на 6,7 млрд гривен, 15 марта — на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта — на 6 млрд гривен, 29 марта — на 3,3 млрд гривен, 5 апреля — на 5,6 млрд гривен, 12 апреля — на 6,2 млрд гривен, 19 апреля — на 157 млн гривен, 82 млн долларов и 33 млн евро, 26 апреля — на 13 млрд гривен, 3 мая — на 5,7 млрд гривен и 50,3 млн долларов, 10 мая — на 4,7 млрд гривен, 17 мая — на 7,5 млрд гривен.

Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку покупать военные облигации.

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