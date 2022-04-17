Минфин 19 апреля будет размещать военные облигации в гривне, долларах и евро — Finance.ua

Минфин 19 апреля будет размещать военные облигации в гривне, долларах и евро

Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Минфин будет размещать гривневые бумаги со сроком обращения 196 и 427 дней.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 372 дня, в евро — 225 дней.

1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта — на 6,7 млрд гривен, 15 марта — на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта — на 6 млрд гривен, 29 марта — на 3,3 млрд гривен, 5 апреля — на 5,6 млрд гривен, 12 апреля — на 6,2 млрд гривен.

Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку покупать военные облигации.

Национальный банк 8 марта выкупил военные облигации на 20 млрд гривен и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения.

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