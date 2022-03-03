Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины — Finance.ua

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», — говорится в сообщении.
Соответствующее ограничение было введено приказом Минэнерго № 99 от 03 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.
Ранее сообщалось, что объекты нефтегазовой инфраструктуры работают без перебоев.
Вместе с тем АО «Укргаздобыча» продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. Однако было принято решение об остановке работы объектов, находящихся в Луганской области вблизи линии разграничения.