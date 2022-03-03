Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины — Finance.ua

Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Сегодня 20:01 — Энергетика

Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Министерство энергетики временно запретило экспорт природного газа с территории Украины. Ограничение касается и того газа, который хранится в хранилищах как «таможенный склад».

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», — говорится в сообщении.

Соответствующее ограничение было введено приказом Минэнерго № 99 от 03 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Ранее сообщалось, что объекты нефтегазовой инфраструктуры работают без перебоев.

Вместе с тем АО «Укргаздобыча» продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. Однако было принято решение об остановке работы объектов, находящихся в Луганской области вблизи линии разграничения.

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