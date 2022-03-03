Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Сегодня 20:01Энергетика
98
Минэнерго временно запретило экспорт газа из УкраиныМинэнерго временно запретило экспорт газа из Украины
Министерство энергетики временно запретило экспорт природного газа с территории Украины. Ограничение касается и того газа, который хранится в хранилищах как «таможенный склад».
Об этом сообщает пресс-центр Укртрансгаза.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», — говорится в сообщении.
Соответствующее ограничение было введено приказом Минэнерго № 99 от 03 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.
Ранее сообщалось, что объекты нефтегазовой инфраструктуры работают без перебоев.
Вместе с тем АО «Укргаздобыча» продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. Однако было принято решение об остановке работы объектов, находящихся в Луганской области вблизи линии разграничения.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.