Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году — Finance.ua

Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году Сегодня 07:19 — Энергетика

Уже со следующего года Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, передает Укринформ со ссылкой на Голос Америки

«Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда россия ворвалась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива», — сказала она в интервью каналу Fox News Sunday.

По словам главы минэнергетики, США будут добывать к 2023 году 12,7 миллионов баррелей нефти в день.Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.

Гренголм добавила, что решение президента Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и его призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.

В середине июля Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем этой страны.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.