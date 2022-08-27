Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году — Finance.ua
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Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году

Энергетика
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Уже со следующего года Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти.
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, передает Укринформ со ссылкой на Голос Америки.
«Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда россия ворвалась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива», — сказала она в интервью каналу Fox News Sunday.
По словам главы минэнергетики, США будут добывать к 2023 году 12,7 миллионов баррелей нефти в день.Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.
Гренголм добавила, что решение президента Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и его призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.
В середине июля Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем этой страны.
По материалам:
Укрінформ
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