Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году — Finance.ua

Минэнерго США анонсирует рекордную добычу нефти в следующем году
Уже со следующего года Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти.
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, передает Укринформ со ссылкой на Голос Америки.
«Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда россия ворвалась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива», — сказала она в интервью каналу Fox News Sunday.
По словам главы минэнергетики, США будут добывать к 2023 году 12,7 миллионов баррелей нефти в день.Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.
Гренголм добавила, что решение президента Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и его призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.
В середине июля Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем этой страны.
Поделиться новостью