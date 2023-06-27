Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме на 27 июня — Finance.ua
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Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме на 27 июня

Энергетика
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Ситуация в энергосистеме на 27 июня. Как сообщили в Минэнерго, произошли аварии на линиях оператора системы электропередачи, дефицит в энергосистеме отсутствует.
Состояние сетей
Вчера произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской области. Также краткосрочно выключалась линия 220 кВ межгосударственного соединения с Венгрией. Расчетное место повреждения — 37 км от подстанции Мукачево, на участке энергосистемы Венгрии.
Генерация
Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Атомная генерация производит почти 46% всей электроэнергии, тепловая — более 32%, ВИЭ — более 11%, гидрогенерация — более 10%.
Последствия подрыва КАХОВСКОЙ ГЭС
Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остается 13,5 тыс. потребителей. В деоккупированной части области запитаны последние 35 потребителей, которые были обесточены из-за подтопления. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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