Минэнерго прорабатывает вопрос создания единого гострейдера электроэнергии — Finance.ua
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Минэнерго прорабатывает вопрос создания единого гострейдера электроэнергии

Энергетика
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Министерство энергетики Украины прорабатывает вопрос создания единого государственного трейдера электроэнергии на базе АК «Энергетическая компания Украины».
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр Герман Галущенко.
«Этот вопрос не мертв. Он в процессе. Потому и передали АК „ЭКУ“ в Минэкономики, потому что в таком случае компания не может быть под Минэнерго, чтобы не нарушать наши европейские обязательства», — пояснил министр.
По его словам, трейдер будет таким же участником рынка, как и любой другой, а главным поставщиком электроэнергии ему будет государственная генерация.
«Речь не идет о монополии, каких-то специальных правилах или эксклюзивных исключениях для государства — правила останутся для всех одинаковые», — отметил Галущенко.
По словам министра, этой идее оказывается определенное сопротивление, но она прежде всего направлена на защиту интересов государства.
В конце июня правительство передало Министерству экономики полномочия по управлению 100% государственных акций в уставном капитале акционерного общества «Энергетическая компания Украины», которые находились в управлении Минэнерго.
«22 июня руководителем компании, видом деятельности которой в последнее время определена торговля электроэнергией, назначили бывшего главу трейдинговой компании группы ДТЭК „Д.Трейдинг“ Виталия Бутенко, также являющегося владельцем ООО „ТЭТ групп“, известного импортом электроэнергии из беларуси в прошлом году», — пишет «Интерфакс-Украина».
По материалам:
Економічна Правда
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