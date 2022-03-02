Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов — Finance.ua
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Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов

Сегодня 22:08Энергетика
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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам почти 250 млн грн.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Вчера, 1 марта 2022 г. Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам в сумме 247,2 млн грн», — написал министр.
Соответствующие средства будут получены шахтерами максимально быстро с учетом графика работы органов казначейской службы.
«Сегодня, на седьмой день войны, я хочу поблагодарить каждого из вас, кто даже в условиях боевых действий обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы».
Особая благодарность энергетикам тех областей, где происходят активные боевые действия, а именно: Харьковоблэнерго, Харьковгаза, Донецкоблэнерго, Донецкоблгаза, Луганского энергетического объединения, Луганскгаза, Киевских областных региональных электрических сетей, Киевоблгаза, Сумыоблэнерго, Сумыгаза, Херсоноблэнерго, Херсона. Благодарю вас за то, что несмотря на обстрелы и опасность вашей жизни, вы во взаимодействии с нашими героическими военными круглосуточно снова и снова возобновляете электро- и газоснабжение" — написал он.
«Отдельно хочу обратиться к работникам ЗАЭС и жителям Энергодара. Вы сейчас проходите тяжелое испытание, но, зная многих из вас лично, я уверен в каждом вашем действии и преданности нашему государству. Совместно с нашими военными и нацгвардейцами вы никому не дадите посягнуть на крупнейшую в Европе атомную станцию» — завершил Герман Галущенко.
По материалам: УНІАН
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