Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов — Finance.ua

Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов

Сегодня 22:08 — Энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам почти 250 млн грн.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Вчера, 1 марта 2022 г. Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам в сумме 247,2 млн грн», — написал министр.

Соответствующие средства будут получены шахтерами максимально быстро с учетом графика работы органов казначейской службы.

«Сегодня, на седьмой день войны, я хочу поблагодарить каждого из вас, кто даже в условиях боевых действий обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы».

Особая благодарность энергетикам тех областей, где происходят активные боевые действия, а именно: Харьковоблэнерго, Харьковгаза, Донецкоблэнерго, Донецкоблгаза, Луганского энергетического объединения, Луганскгаза, Киевских областных региональных электрических сетей, Киевоблгаза, Сумыоблэнерго, Сумыгаза, Херсоноблэнерго, Херсона. Благодарю вас за то, что несмотря на обстрелы и опасность вашей жизни, вы во взаимодействии с нашими героическими военными круглосуточно снова и снова возобновляете электро- и газоснабжение" — написал он.

«Отдельно хочу обратиться к работникам ЗАЭС и жителям Энергодара. Вы сейчас проходите тяжелое испытание, но, зная многих из вас лично, я уверен в каждом вашем действии и преданности нашему государству. Совместно с нашими военными и нацгвардейцами вы никому не дадите посягнуть на крупнейшую в Европе атомную станцию» — завершил Герман Галущенко.

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