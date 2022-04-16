Минэнерго о польском угольном эмбарго рф: смелый шаг — Finance.ua
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Минэнерго о польском угольном эмбарго рф: смелый шаг

Сегодня 15:45Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал решение Польши об отказе от угля из россии и беларуси, а также запрете его транзита по территории государства.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Соответствующий указ сегодня подписал президент Польши Анджей Дуда. Запреты начнут действовать уже завтра.
«Польша, намного опередив решение ЕС по угольному эмбарго России, показала пример решительной и последовательной политики. Это действительно смелый шаг, учитывая структуру потребления угля в Польше. Я благодарю наших польских друзей за поддержку Украины в противостоянии государству-террористу, агрессия которого угрожает не только нашему государству, а чуть ли не всему миру», — подчеркнул Герман Галущенко.
В 2020 году подавляющая часть импортируемого в Польшу угля, более 70%, была именно из России. Это составляло около 15% внутреннего потребления и около 80% потребления частных домохозяйств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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