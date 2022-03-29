Минэнерго: добыча угля снизилась на 30% — Finance.ua
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Минэнерго: добыча угля снизилась на 30%

Сегодня 08:33Энергетика
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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что добыча угля с началом войны снизилась примерно на 30%.
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
Отвечая на вопрос, с каким количеством шахт министерство потеряло связь или контроль, он отметил, что две шахты («Золотое» и «Тошковская») в состоянии затопления и не подлежат восстановлению. Также есть угроза затопления шахт ЮД-1.
«При этом есть вопросы по добыче угля в части его отгрузки. Идут обстрелы железнодорожных путей и не всегда есть возможность вывоза. Раньше вывоз мог производиться круглосуточно, сейчас только днем», — резюмировал он.
По материалам: Економічна Правда
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