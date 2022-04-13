Минэкономики запустило чат-бот о трудовых отношениях во время войны — Finance.ua

Минэкономики запустило чат-бот о трудовых отношениях во время войны

Сегодня 12:34 — Личные финансы

Министерство экономики Украины создало чат-бот в Telegram, чтобы украинцы могли легко найти ответы на вопросы трудовых отношений во время войны.

Речь идет о чат-боте @TrudEconomBot , с помощью которого пользователи смогут найти информацию об организации трудовых отношений во время войны.

Что там полезного? В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий.

Сервис доступен в Telegram. Для начала использования необходимо нажать «start» и выбрать нужный раздел.

Развернутые ответы на вопросы трудовых отношений во время военного положения также опубликованы на сайте Министерства экономики Украины по ссылке: https://bit.ly/3LO11Xc

Справка Finance.ua:

одно из управлений Гоструда предоставило разъяснение о том, как ФЛП расторгнуть трудовой договор с наемным работником. Отмечается, что уведомление не содержит норм права, а носит только рекомендательный характер;

24 марта вступил в силу Закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Как теперь организован рабочий процесс — мы рассказывали здесь.



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