Минэкономики установило новую максимальную стоимость бензина — Finance.ua

Министерство экономики установило максимальную стоимость бензина (с учетом предельного уровня торговой надбавки) 38,34 гривны/литр, дизтоплива — 35,92 гривны/литр.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
«Согласно требованиям пункта 414 постановления Кабинета Министров «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основе расчетов НАК „Нефтегаз Украины“ литра ULSD 10 ppm, которая составляет 30,92 гривны, и 1 литра автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm, которая составляет 33,79 гривны», — говорится в нем.
Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки, максимальные цены составляют:
для бензина — 38,34 гривны/литр;
для дизтоплива — 35,92 гривны/литр.
Как сообщалось ранее, Кабмин установил предельный уровень торговой надбавки 5 гривен/литр на бензин и 7 гривен/литр на дизельное топливо и привязал цены к показателям данных международного информационного агентства Platts CIF NWE.