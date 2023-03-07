Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году — Finance.ua
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Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Казна и Политика
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Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году
Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Сейчас он ухудшился с 3,2% до 1%.
Об этом заявил заместитель главы Минэкономики Алексей Соболев на дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.
По его словам, причиной такого ухудшения прогноза роста ВВП является предположение, что война против Украины не закончится в середине 2023 года, а продлится почти весь год.
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«Кажется, мы прошли пик инфляции — она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году снизится до 24%», — добавил чиновник.
Напомним, инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз сокращения ВВП Украины в 2023 году на 4,5 процентных пункта: до −0,5% в годовом исчислении. Как говорится в пресс-релизе компании, дефицит электроэнергии, вызванный атаками россии на украинскую энергетическую инфраструктуру, заметно снизился в январе и отсутствовал со второй декады февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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