Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году — Finance.ua

Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Сейчас он ухудшился с 3,2% до 1%.

Об этом заявил заместитель главы Минэкономики Алексей Соболев на дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.

По его словам, причиной такого ухудшения прогноза роста ВВП является предположение, что война против Украины не закончится в середине 2023 года, а продлится почти весь год.

«Кажется, мы прошли пик инфляции — она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году снизится до 24%», — добавил чиновник.

Напомним, инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз сокращения ВВП Украины в 2023 году на 4,5 процентных пункта: до −0,5% в годовом исчислении. Как говорится в пресс-релизе компании, дефицит электроэнергии, вызванный атаками россии на украинскую энергетическую инфраструктуру, заметно снизился в январе и отсутствовал со второй декады февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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