Минэкономики Тайваня анонсировало расширение с 25 января ограничений на экспорт товаров в рф — Finance.ua

Минэкономики Тайваня анонсировало расширение с 25 января ограничений на экспорт товаров в рф Сегодня 09:14 — Мир

Минэкономики Тайваня анонсировало расширение с 25 января ограничений на экспорт товаров в рф

Тайвань с января расширит ограничения на экспорт товаров в беларусь и россию.

Об этом сообщило во вторник тайваньское Минэкономики.

«С целью международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров для военных целей Министерство экономики сегодня пересмотрело соответствующие правила. Согласно (действиям) ЕС, США и других дружественных стран, расширен объем ограничений по экспорту в россию и беларусь», — говорится в сообщении.

В Минэкономики Тайваня сообщили, что речь идет о 45 названиях товаров. Для определения таких товаров применяют «общий высокоприоритетный список электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях, но могут быть использованы для производства боевого оружия».

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«Недавно Европейский Союз, США и другие наши международные союзники собрали обломки оружия с поля боя в Украине», результатом чего стало составление этого списка, поясняется в сообщении.

«Министерство экономики продолжает вести переговоры с профсоюзами и производителями для информирования о расширении экспортного контроля и предоставило производителям 30-дневный буферный период для подготовки к ситуации, а соответствующие правила будут официально введены в действие 25 января», — говорится в сообщении.

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