Минэкономики представило шаги к достижению глобальной продовольственной безопасности — Finance.ua

Минэкономики представило шаги к достижению глобальной продовольственной безопасности Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Минэкономики представило шаги к достижению глобальной продовольственной безопасности

Глобальная продовольственная безопасность и преодоление голода должны быть приоритетами для мира, а функционирование глобальной продовольственной системы — защищенным от влияний кризисов и конфликтов.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на саммите дипломатических и советников безопасности лидеров государств и политических директоров МИД, посвященном реализации Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Как отметила Свириденко, агрессия россии против Украины крайне негативно повлияла на доступность продовольствия в мире. С начала широкомасштабного вторжения количество людей, страдающих недостатком пищи, возросло с 221 до 324 миллионов. Даже государства, которые не импортируют украинское продовольствие, испытывают влияние российской агрессии — из-за уменьшения продовольствия на рынке и повышения цен.

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«По „Зерновому коридору“, который стал промежуточным решением, был доставлен существенный объем продовольствия, в частности в Африку и Азию. А благодаря инициативе „Grain from Ukraine“ более 170 тыс. тонн зерна из украинских портов было отправлено в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен. Даже сегодня, когда зерновое соглашение прекращено, а россия непрерывно атакует украинские порты, Украина благодаря новому коридору отправила в страны, нуждающиеся в продовольствии, 700 тысяч тонн зерна. Следовательно, свободное и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях является критической точкой обеспечения продовольственной безопасности», — заявила министр.

По словам Юлии Свириденко, сейчас есть общее понимание целей, которых нужно достичь в рамках реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности. В частности, это обеспечение условий для бесперебойных, безопасных и доступных поставок продовольствия из Украины, увеличение объемов поставок продуктов питания наиболее незащищенным потребителям во всем мире и т. д.

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«Результаты, которых мы хотим достичь — судоходство в Черном море должно стать безопасной и обеспеченной соответствующей защитой, морские пути — разминированными. Общая транспортная способность Украины и соседних стран должна отражать объем сельскохозяйственных товаров, транспортируемых из Украины и региона в государства-нетто-импортеры. Страны-нетто-импортеры должны иметь доступ к продуктам питания через систему долгосрочных контрактов и региональных хабов, а затраты на транспортировку и страхование должны быть эффективными и не оказывать давления на мировые цены», — отметила Юлия Свириденко.

Основные направления работы:

Создание международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия из Черноморского бассейна.

Запуск долгосрочной программы увеличения пропускной способности транспортных путей через ЕС и в первую очередь поддержки развития поставок продовольствия через Балтийский коридор.

Обеспечение безопасности поставок товаров в государства-нетто-импортеры.

Усиление программ продовольственной безопасности, которые обеспечивают помощь наиболее уязвимым потребителям.

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